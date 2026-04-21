Путин наградил орденом Дружбы главу Международной федерации бокса Кремлева

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы президента Международной федерации бокса (IBA) Умара Кремлева. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации.
Также орденом Дружбы награжден чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), трехкратный чемпион мира среди любителей Муслим Гаджимагомедов. Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Кремлеву 43 года, он является президентом Международной федерации бокса (IBA) и Международной федерации нард. С 2017 года входил в исполком Федерации бокса России, а позднее стал генеральным секретарем организации, но в 2020-м покинул должность из-за невозможности совмещения с постом в IBA.