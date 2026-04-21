Путин наградил орденами Меньшикова и Дунаевского

Российский президент Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» худрука театра имени Ермоловой Олега Меньшикова. Указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Артист удостоен награды за вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Также Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени» композитора и народного артиста России Максима Дунаевского. Он является художественным руководителем «Московской областной филармонии».
