Константин Цзю планирует открыть филиал школы бокса в ДНР

ДОНЕЦК, 21 апреля. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю намерен открыть филиал своей спортивной школы в ДНР, сообщил премьер-министр республики Андрей Чертков после встречи со спортсменом.
«Говорили, конечно, о спорте. Константин хочет открыть в Донецке филиал своей школы. Идея, как по мне, огонь. У Кости есть чему поучиться — силе характера, воле к победе и правильным жизненным ориентирам», — написал Чертков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что рад был встретиться с человеком, за которого болела вся страна. На опубликованных кадрах видно, что премьер вручил боксеру почетную грамоту правительства ДНР, а Цзю подписал постеры для Черткова.