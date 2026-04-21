Стало известно, где собрать березовый сок и не отравиться

Диетолог Вальц: березовый сок может содержать мышьяк и нефтепродукты.

Источник: Комсомольская правда

Березовый сок славится своими полезными свойствами, однако, напиток также может оказаться ядом, если собрать сок в неподходящем месте. Об этом предупредила в беседе с aif.ru диетолог Инна Вальц.

— Береза работает как губка, впитывая из почвы и воздуха тяжелые металлы: свинец, кадмий, мышьяк и нефтепродукты. Сок, собранный у оживленных трасс, становится концентратом ядов, создавая риски последствий для здоровья, — считает доктор.

По словам собеседницы издания, если решили собирать березовый сок сами, то лучше уехать как можно дальше от города. А также следует избегать покупки березового сока у частных продавцов, торгующих возле дороги.

«Известия» пояснили, что для сбора березового сока лучше выбирать деревья с диаметром ствола около 20−25 см — в них сокодвижение наиболее активное. Количество отверстий зависит от толщины: чем толще ствол, тем их может быть больше, но делать их нужно аккуратно, чтобы дерево быстрее восстановилось.