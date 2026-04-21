Частных кредиторов попросили на выход

Первого покупателя долга ООО «Перфект плюс» суд посчитал «технической компанией», которая также не смогла объяснить происхождение заемных средств по первичной сделке. Один из ее заимодавцев вскоре подал на ликвидацию юрлица, а ООО, продав право требования в ИП, также решило самоликвидироваться. Изучив детали сделок и договоров, судьи решили, что ответчики «имеют единый центр управления и не самостоятельны в принятии решений». Они совершали сделку, не имевшую экономического смысла. А поскольку первая сделка ранее уже была признана ничтожной, то и вторая уступка является такой же, говорится в решении суда.