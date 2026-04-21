108-летняя подруга Елизаветы II раскрыла секрет своего долголетия

Подруга покойной королевы Великобритании Елизаветы II Маргарет Аббс, которая в понедельник, 20 апреля, отпраздновала 108-й день рождения, рассказала, что секрет ее долголетия заключается в позитивном отношении к жизни.

— Будьте счастливы. Не ворчите и наслаждайтесь всем на свете, — посоветовала британка.

С будущей британской королевой Аббс познакомилась еще до того, как та вышла замуж за принца Филиппа в 1947 году. Позднее супруги несколько раз были в гостях у Аббс в курортном городе Кромер в графстве Норфолк. Для своих знаменитых гостей женщина любила устраивать танцевальные вечеринки.

В конце 2024 года Маргарет Аббс переехала в пансионат для пожилых людей, расположенный в городе Вудбридж. В честь дня рождения женщины администрация учреждения устроила для именинницы и ее гостей специальное чаепитие, передает East Anglian Daily Times.

105-летняя жительница Великобритании Эйлин Уикли отметила свой очередной день рождения. Она назвала секретом своего долголетия сочетание любимого блюда и алкогольного напитка — хереса и овсяной каши.

