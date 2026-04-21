Путин удостоил экс-командующего Военно-космическими силами Орденом Гагарина

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Советник генерального директора по взаимодействию с государственными заказчиками Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени М. В. Хруничева, экс-командующий Военно-космическими силами (1992−1996, ныне космические войска в составе ВКС России) Владимир Иванов награжден Орденом Гагарина. Это следует из указа президента России Владимира Путина.
«За большой вклад в развитие отечественной космонавтики, производство ракетно-космической техники и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Гагарина Иванова Владимира Леонтьевича — советника генерального директора по взаимодействию с государственными заказчиками акционерного общества “Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева”, город Москва», — говорится в документе.
Владимир Иванов родился 26 апреля 1936 года в поселке Каменка-Днепровская Запорожской области Украинской ССР.
С 1989 года он занимал пост начальника управления космических средств Минобороны СССР и России. С образованием Военно-космических сил России в 1992 году был назначен их командующим. После увольнения в запас в декабре 1996 года работал заместителем генерального директора ГКНПЦ им. М. В. Хруничева в Москве.
На протяжении нескольких лет Иванов был председателем государственных комиссий по приему на вооружение новых космических комплексов и запуску космонавтов. Являлся председателем межгосударственной комиссии по обеспечению полетов и эксплуатации орбитальной станции «Мир». Принимал участие в работе по созданию перспективного космического ракетного комплекса «Ангара».