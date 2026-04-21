Путин наградил коллектив «Современника» орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Московский театр в 2026 году отмечает 70-летие со дня основания.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Московский театр «Современник» под руководством народного артиста РФ Владимира Машкова отмечен орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденом “За заслуги в культуре и искусстве” наградить коллектив Московского театра “Современник”, — говорится в указе.

В 2026 «Современник» отмечает 70-летие со дня основания.