Путин наградил коллектив «Современника» орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Московский театр «Современник» под руководством народного артиста РФ Владимира Машкова отмечен орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденом “За заслуги в культуре и искусстве” наградить коллектив Московского театра “Современник”, — говорится в указе.
В 2026 «Современник» отмечает 70-летие со дня основания.