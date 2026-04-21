Стоматолог Сафронова объяснила, когда нужно удалять зубы мудрости

Стоматолог Виктория Сафронова заявила, что профилактическое удаление зубов мудрости оправдано не всегда.

Источник: Аргументы и факты

Зубы мудрости могут вызывать воспаление десны, кариес, смещение соседних зубов и формирование кист, причем все это способно годами не давать симптомов. Об этом «Газете.Ru» рассказала стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог Виктория Сафронова.

По словам врача, у 30−40% людей третьи моляры растут в неправильном положении из-за недостатка пространства в челюсти. Сафронова отметила, что существует концепция профилактического удаления зубов мудрости, и оптимальным возрастом для этого считается период от шестнадцати до двадцати пяти лет, когда корни еще не сформированы, а заживление происходит быстрее.

Специалист подчеркнула, что решение всегда принимается индивидуально после комплексной диагностики, включающей панорамный снимок или 3D исследование. В этом случае врач взвешивает все риски и предлагает индивидуальный план лечения.

Ранее стоматолог Самвел Баграмян предупредил о связанных с зубными имплантами рисках.