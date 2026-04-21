Директора калининградского оборонного предприятия обвиняют в ущербе Минобороны на 10,5 млн рублей

Военные следственные органы СК России возбудили уголовное дело в отношении Антона Гудкова — руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Калининградской области. Его обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа). Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ.
По версии следствия, с 2021 по 2024 год Гудков предоставлял заказчику документы с заведомо ложными сведениями об объёмах выполненных работ. На основании фальсифицированных отчётов он добивался для своей организации повышенных выплат — завышал заработную плату сотрудникам и начислял дополнительные премии. В результате Министерству обороны России причинён ущерб в размере 10,5 миллиона рублей.
Гудкова задержали. По ходатайству военного следователя суд избрал ему меру пресечения в виде ограничения свободы. Расследование продолжается, следствие проверяет возможную причастность других лиц.