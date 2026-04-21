Эксперт Родионов призвал не использовать авто с летней резиной в заморозки

Россия переживает классическую весеннюю нестабильность с возвращением снега и гололедицы. Водителям, сменившим зимнюю резину на летнюю, рекомендуется по возможности полностью отказаться от поездок, сообщил «Российской газете» автоэксперт Никита Родионов.
По его словам, летние шины твердеют ниже плюс семи градусов, тормозной путь на снегу или гололеде увеличивается на 40−60%, а сцепление падает в три-пять раз.
Родионов предупредил, что миф о прогретом асфальте крайне опасен, поскольку ночью влага замерзает в невидимый тонкий слой льда. При неизбежности выезда специалист рекомендовал двигаться со скоростью не выше 40−50 километров в час и держать увеличенную дистанцию.
Эксперт отметил, что срочная обратная переобувка оправдана только при прогнозе похолодания на неделю и отличном состоянии зимней резины, а оптимальное время для перехода на летние шины наступает при стабильной среднесуточной температуре выше плюс семи градусов в течение пяти-семи дней.
