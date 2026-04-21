Эксперт Антипкин: в плаценте беременных украинок повышены радионуклиды после Чернобыля

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали превышение уровня опасных радионуклидов в плаценте некоторых беременных украинок почти через 40 лет после аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщил генеральный директор Всеукраинского центра материнства и детства и доктор медицинских наук Юрий Антипкин.
Согласно исследованиям, накопление в плаценте радионуклидов губительно — атомы с нестабильными ядрами самопроизвольно распадаются и выделяют опасное излучение. «Радиометрию плаценты проводят выборочно. Нас удивляет, что это (накопление радионуклидов в плацентах — прим. ТАСС) фиксируют среди и киевлянок, и жительниц других районов», — добавил ученый во время пресс-конференции Национальной академии медицинских наук (НАМН) Украины.
В начале года исследователи обнаружили опасное количество радиоактивных веществ в плацентах женщин, которым оказывают помощь во Всеукраинском центре материнства и ребенка. У пациенток с осложнениями беременности или рисками их возникновения зафиксировали 19 беккерелей (единиц измерения радиоактивности) на килограмм массы тела. По словам ученого, безопасным является показатель в 5 беккерелей, а при достижении 10 беккерелей возникает риск выкидыша и рождения детей со слабым здоровьем.
По его мнению, радиоактивные вещества накапливаются в плацентах, когда женщины употребляют загрязненную радиацией пищу, которую незаконно выращивают в Чернобыльской зоне и продают на стихийных рынках.
Авария на ЧАЭС.
Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Во время испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке станции произошли взрыв и пожар, которые привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км. Наиболее загрязнены были северные районы Киевской и Житомирской областей Украинской ССР, Гомельская область Белорусской ССР и Брянская область РСФСР.
Впоследствии над аварийным блоком был сооружен объект «Укрытие», который в ноябре 2016 года закрыли еще одним защитным сооружением. В том же году на территории Чернобыльской зоны отчуждения был создан Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник для сохранения флоры и фауны, а также стабилизации гидрологического режима, реабилитации загрязненных радиацией земель и проведения научных исследований. Площадь заповедника — почти 227 тыс. га, что составляет две трети территории зоны отчуждения.