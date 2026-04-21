Модный эксперт дала советы по выбору выпускного платья

В этом году наличие платья на выпускном балу стало не обязательным — модницы наконец могут заменить непрактичный наряд на удобный праздничный костюм. Об этом «Газете.Ru» сообщила редактор моды Юлия Ишимова.
— Между платьем и костюмом есть одно важное различие — функциональность. Костюм можно раздвоить и носить пиджак и брюки по отдельности. Например, юбку или брюки возможно замиксовать с базовой футболкой, акцентным топом или белой рубашкой. А жакет — носить с джинсами и даже трениками, — считает специалист.
Из аксессуаров эксперт назвала актуальными в этом году туфли с острыми носками или клатч. Главное, чтобы дополнения к наряду не отвлекали от его владельца, добавила она.
«Москва 24» рассказала, что в масс-маркете хорошо сидящий костюм для юноши можно собрать за 10−15 тысяч рублей, с обувью получится уложиться в 20−30 тысяч. В мидл-сегменте костюм будет стоить минимум 50 тысяч, еще 15−20 тысяч придется отдать за обувь.
Для девушек в бюджетном сегменте масс-маркета платье (комбинация или юбки) выйдет примерно в 4,5−8 тысяч рублей, босоножки или туфли из искусственной кожи — в 3,5−5,5 тысячи, клатч или небольшая сумка — 2−3,5 тысячи, бижутерия — 1,5−3 тысячи. Итого за весь образ получится примерно 11,5−20 тысяч рублей.