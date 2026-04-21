«От иммунитета до красивых волос»: врач назвала один продукт, который следует есть каждый день

Грецкий орех — один из самых полезных плодов, который можно смело употреблять ежедневно. Об этом заявила в разговоре с aif.ru врач Алёна Парецкая.
— Грецкий орех рекомендуется есть каждый день, но желательно не больше 15 граммов, чередуя грецкие с фундуком, кешью и другими — обязательно нежареными и несолеными. Для большей пользы их можно вымочить в течение шести-восьми часов, — считает медик.
Она отметила, что грецкий орех входит в число продуктов, которые способствуют мозгу оставаться здоровым и активным. А также положительно влияет на работу иммунитета и даже рост волос, способствуя их красоте и густоте.
Телеканал «Царьград» рассказал, что грецкие орехи обладают полезными свойствами не только в привычной форме, но и в тех частях, которые зачастую подлежат утилизации. Скорлупа, зеленая оболочка и даже орехи, не соответствующие стандартам качества, содержат компоненты, способствующие защите организма от воспалительных процессов и окислительного стресса.