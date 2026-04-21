Минимум 13 человек погибли из-за взрыва на фабрике фейерверков в Индии

По меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва на предприятии по производству фейерверков в южном индийском штате Керала. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщили в полиции штата.
В цеху, где произошел взрыв, в момент случившегося находились около 40 человек. Многие из них получили ранения и были госпитализированы. Полицейские допустили, что количество погибших может возрасти, поскольку состояние некоторых раненых оценивается как тяжелое.
На месте происшествия продолжают работать спасатели. Их действия осложняются риском повторных взрывов: на территории предприятия расположено большое количество пиротехнических изделий.
Полицейские начали расследование по факту произошедшего и выясняют причины взрыва. Правительство индийского штата проверяет соблюдение норм безопасности при производстве и хранении взрывоопасной продукции, передает ТАСС.
