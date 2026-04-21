Тренер Анатолий Бышовец: Дворовый футбол будет всегда актуален

С 1966 по 1972 годы в составе национальной сборной СССР провел 39 игр и забил 15 голов. По словам Бышовца, одним из самых важных был мяч в ворота венгров в 1968 году: в том матче советским футболистам, боровшимся за выход в полуфинал чемпионата Европы, необходимо было победить с разницей минимум в три гола. На 73-й минуте игры Бышовец забил третий гол, и команда победила со счетом 3:0. А на чемпионате мира 1970 года он стал лучшим бомбардиром сборной, забив четыре гола.