Тренер Анатолий Бышовец: Дворовый футбол будет всегда актуален

23 апреля заслуженному тренеру СССР по футболу, мастеру спорта Анатолию Бышовцу исполняется 80 лет. На встрече с журналистами он поделился воспоминаниями о своей карьере.
В футбол он начинал играть мальчишкой.
— Каждый советский мальчишка учился играть во дворе, получая своеобразные «дворянские» навыки, — смеется он.
В 1963—1973 годах Бышовец выступал за киевское «Динамо». С этой командой он выиграл кубок страны в 1966 году и четырежды становился чемпионом СССР.
С 1966 по 1972 годы в составе национальной сборной СССР провел 39 игр и забил 15 голов. По словам Бышовца, одним из самых важных был мяч в ворота венгров в 1968 году: в том матче советским футболистам, боровшимся за выход в полуфинал чемпионата Европы, необходимо было победить с разницей минимум в три гола. На 73-й минуте игры Бышовец забил третий гол, и команда победила со счетом 3:0. А на чемпионате мира 1970 года он стал лучшим бомбардиром сборной, забив четыре гола.
В качестве тренера Анатолий Федорович в 1988 году со сборной СССР побеждал на Олимпийских играх. Главным достижением в клубном футболе стала победа в Кубке России с московским «Локомотивом» в 2007 году.
Анатолий Федорович Бышовец родился 23 апреля 1946 года в Киеве. В 1957 году он начал свою футбольную карьеру в юношеской команде «Молодой Динамовец». Через 6 лет он попал в состав киевского «Динамо», за который играл всю карьеру, на позиции нападающего. За клуб он провел 139 игр.