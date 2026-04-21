Эксперт Шпагина: короткие выходные создают иллюзию длинного отдыха

Короткие выходные создают иллюзию длинного отдыха, но не дают ресурса для восстановления, поскольку человек пытается за три дня выполнить огромное количество дел и в итоге возвращается к работе с чувством вины и усталости. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.
По словам психолога, ощущение дефицита времени заставляет мозг фиксироваться на мысли «надо успеть», что вызывает тревогу и спешку вместо расслабления.
Шпагина отметила, что три выходных дня ломают привычную структуру субботы и воскресенья, особенно у людей с перфекционизмом и высокой ответственностью. Эксперт рекомендовала реалистично оценивать объем задач, сознательно оставлять пустые окна в расписании и выделять час на планирование с фокусом на желаемое состояние в конце выходных. Психолог подчеркнула, что не успеть сделать все за три дня — это нормально.
