Эксперт Шпагина: короткие выходные создают иллюзию длинного отдыха

Психолог Елена Шпагина заявила, что желание успеть сделать большое количество дел за несколько дней ведет к усталости и чувству вины.

Источник: Аргументы и факты

Короткие выходные создают иллюзию длинного отдыха, но не дают ресурса для восстановления, поскольку человек пытается за три дня выполнить огромное количество дел и в итоге возвращается к работе с чувством вины и усталости. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

По словам психолога, ощущение дефицита времени заставляет мозг фиксироваться на мысли «надо успеть», что вызывает тревогу и спешку вместо расслабления.

Шпагина отметила, что три выходных дня ломают привычную структуру субботы и воскресенья, особенно у людей с перфекционизмом и высокой ответственностью. Эксперт рекомендовала реалистично оценивать объем задач, сознательно оставлять пустые окна в расписании и выделять час на планирование с фокусом на желаемое состояние в конце выходных. Психолог подчеркнула, что не успеть сделать все за три дня — это нормально.

Ранее врач Андрей Кондрахин предупредил о рисках нехватки сна для здоровья.