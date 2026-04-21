Дублёры БК «Пари НН» неудачно начали серию плей-офф в Единой молодёжной лиге ВТБ

Во вторник в Единой Молодёжной лиге ВТБ стартовала серия плей-офф. Четвертьфиналы играются до двух побед.
К сожалению, «Нижний Новгород-Мещерский» на своём паркете потерпел поражение от столичной команды «ЦСКА-Юниор» — 61:77 (22:24, 15:14, 14:20, 10:19).
Лучшими у наших стали Василий Носков — 14 очков, Александр Шендеров — 12 и Кирилл Белов — 11.
24-го и, если потребуется, 25 апреля игры пройдут в Москве.
Напомним, в регулярном чемпионате наша молодёжка заняла 6-е место, а армейцы стали третьими.
