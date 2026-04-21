Путин наградил Дунаевского орденом «За заслуги перед Отечеством»

Российский лидер Владимир Путин удостоил ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени народного артиста РФ и композитора Максима Дунаевского.
«Наградить орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени Дунаевского Максима Исааковича — художественного руководителя государственного автономного учреждения культуры Московской области “Московская областная филармония”», — говорится в указе президента, опубликованном на сайте правовых актов.
В документе говорится, что награду композитор получил «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства», а также за многолетнюю плодотворную деятельность.
Напомним, в январе 2025 года Путин поздравил Дунаевского с 80-летием.
Дунаевский родился в Москве 15 января 1945 года. Он написал музыку к более чем 70 фильмам, сериалам и мультфильмам. Широкую известность он обрел благодаря фильму «Д Артаньян и три мушкетера» (1979) и его продолжению. С 2015 года Дунаевский занимает должность художественного руководителя Московской областной филармонии, а с 2021 года является президентом фестиваля «Музыкальное сердце театра».