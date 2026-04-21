Путин наградил Дунаевского орденом «За заслуги перед Отечеством»

Дунаевский родился в Москве 15 января 1945 года. Он написал музыку к более чем 70 фильмам, сериалам и мультфильмам. Широкую известность он обрел благодаря фильму «Д Артаньян и три мушкетера» (1979) и его продолжению. С 2015 года Дунаевский занимает должность художественного руководителя Московской областной филармонии, а с 2021 года является президентом фестиваля «Музыкальное сердце театра».