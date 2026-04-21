В распоряжении музея ВС РФ передали знамя спецназа «Ахмат»

В распоряжении музея ВС РФ было передано знамя спецназа «Ахмат». Мероприятие прошло в рамках открытой выставки, посвященной операции «Поток», когда бойцы нашей армии освобождали Суджу.
Год назад бойцы сводной штурмовой группы, сформированной из военнослужащих 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда специального назначения «Ахмат», а также добровольцев штурмовых бригад «Ветераны» и «Восток-V», провели одну из самых дерзких в новейшей военной истории операций. За двое суток бойцы проползли около 15 километров внутри неработающего магистрального газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», вышли в тыл врага и нанесли сокрушительный удар занимавшим Суджу украинским боевикам. В операции участвовало около 800 военнослужащих.
Знамя, которое передали военкоры спецназа «Ахмат» Роман Мех и Антон Карпов, было с бойцами на протяжении всей операции. А наши бойцы героически преодолевали каждый километр и потом сражались с националистами, терроризировавшими население Суджи.
— За несколько дней до операции я с Антоном Карповым передали нашим ребятам два отрядных знамени, — рассказывает «Вечерней Москве» военкор спецназа «Ахмат» Роман Мех. — О том, что будет проводится операция, было неизвестно. Все было максимально засекречено, и мы представлений не имели, что будет происходить.
Одно из прошедших эту легендарную операцию знамен осталось на хуторе Кубаткин Суджанского района Курской области, второе было передано в музей.
— Второе знамя было на протяжении всей дороги с подразделением связи группы «ТИМСа», — отмечает военкор спецназа «Ахмат» Антон Карпов. — После успешной операции «Поток» флаг отправился с нашими ребятами на Белгородское направление. А совсем недавно наши ребята привезли его в Москву. А теперь мы передаем его музею Вооруженных сил.
Помимо знамени спецназа «Ахмат», военкоры передали в распоряжение музея ВС РФ освященный православный стяг с ликом Иисуса Христа.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Станислав Вельский, начальник отдела фондов Центрального музея Вооруженных сил:
— Мы благодарны участникам спецоперации «Поток» за проделанную работу на поле боя и за то, что они подарили вещи, носящие реликвийный характер музею. В частности, знамя и свои литературные труды.