В распоряжении музея ВС РФ передали знамя спецназа «Ахмат»

— За несколько дней до операции я с Антоном Карповым передали нашим ребятам два отрядных знамени, — рассказывает «Вечерней Москве» военкор спецназа «Ахмат» Роман Мех. — О том, что будет проводится операция, было неизвестно. Все было максимально засекречено, и мы представлений не имели, что будет происходить.