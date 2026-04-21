Балицкий: ветераны СВО на муниципальной службе Запорожья работают результативно

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Ветераны СВО, которые поступили на муниципальную службу в Запорожской области, работают результативно. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, комментируя прошедший Всероссийский форум «Малая Родина — сила России».
«Эти люди привыкли принимать ответственные решения, не бояться вызовов, их опыт способен качественно повысить эффективность власти на местах. Они уже успешно работают на самых разных должностях, и это только начало. Ряды муниципальных служащих Запорожской области тоже пополняют участники СВО, которые показывают высокие результаты работы», — написал Балицкий.
Он добавил, что к форуму присоединились руководители муниципалитетов области, «которые с полной самоотдачей, любовью к Родине и желанием трудиться каждый день доказывают свое истинное служение родной земле и Отечеству».
21 апреля в Одинцовском районе Московской области в рамках III Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» наградили победителей и лауреатов Всероссийской муниципальной премии «Служение».