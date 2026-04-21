Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челестини сообщил, что Лукин и Глебов должны сыграть со «Спартаком»

Матч финала «пути регионов» Кубка России пройдет 6 мая.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Защитник Матвей Лукин и нападающий Кирилл Глебов из ЦСКА должны восстановиться к финалу «пути регионов» Фонбет — Кубка России с московским «Спартаком». Об этом журналистам сообщил главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

Ранее ТАСС сообщал, что Глебов пропустит три-четыре недели из-за травмы. Также продолжает восстановление Матвей Лукин. Матч финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 6 мая на «Лукойл-Арене». Ранее Глебов в комментарии «Спорт-Экспрессу» рассказал, что надеется сыграть в матче со «Спартаком». Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев также пропустил четыре матча из-за повреждения.

«Мы постараемся, чтобы они были готовы. Состояние колена Игоря Акинфеева мы отслеживаем каждый день, ждем, когда оно позволит ему сыграть. Травма Глебова все-таки оказалась не такой серьезной. Мы позитивно смотрим на шансы сыграть Глебова и Лукина, они должны восстановиться в срок к “Спартаку”, — рассказал Челестини.

Сильнейший в этой паре сыграет за трофей с победителем финала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» между московским «Динамо» и «Краснодаром». Первая игра завершилась вничью со счетом 0:0, ответная встреча пройдет в Краснодаре 7 мая.

Во вторник ЦСКА дома сыграл вничью с «Ростовом» в матче 26-го тура РПЛ со счетом 1:1. «Раньше не было сомнений, что дома мы берем ситуацию в свои руки, сейчас те же футболисты играют. Почему такая разница — это футбол. Сейчас у нас нет уверенности, динамики игроков. Мы реагируем: сначала нужно пропустить, а потом начинаем включаться», — сказал Челестини.

«Как исправить ситуацию перед матчем со “Спартаком”? Работать, продолжать делать то, что делаем, объединившись. Ситуация была сложной, но команда сравняла счет, стало 1:1. Динамика команды не такая легкая. Вопрос не психологический, команда должна собраться, сейчас же виляем, отклоняемся, нужно вернуться на правильный путь. Когда мы выигрывали Суперкубок России, шли в правильном направлении, поняли, что можем сделать. В 2026 году не четко идем в одном направлении. Мы пытаемся решать это. Говорим почему-то о “Спартаке”, но впереди “Рубин”. Чтобы подойти к “Спартаку”, нужно сыграть с “Рубином” и “Зенитом”, — добавил Челестини.