Психологи назвали признаки обреченных на крах отношений

Эксперты в области психологии назвали ключевые признаки, которые могут указывать на скорый разрыв в отношениях. Наблюдения специалистов приводит Huffington Post.
Сексопатолог Тэмми Нельсон отнесла к таким сигналам физическое и эмоциональное насилие, а также измены одного или обоих партнеров. При этом, по ее словам, существует и менее очевидный признак — отказ от поцелуев. «Если вы понимаете, что больше не можете выносить поцелуи с партнером и это чувство не проходит, возможно, отношения подходят к концу», — отметила специалист.
Психолог Мэри Лэнд указала на другой важный фактор — эмоциональный дисбаланс. По ее словам, если отношения требуют слишком много ресурсов и мешают личному развитию, это может быть сигналом, что их не стоит продолжать. «Если отношения отнимают столько энергии, что мешают карьере, дружбе и другим целям, это тревожный знак», — пояснила она.
Семейный психотерапевт Джон Амодео добавил, что о кризисе может свидетельствовать отказ партнера работать над проблемами. Речь идет, в частности, о нежелании обращаться к специалистам или менять поведение. Еще одним признаком он назвал равнодушие к потребностям другого человека.
Ранее эксперты отмечали, что проблемы в отношениях могут проявляться уже на раннем этапе общения. По словам специалистов, резкое снижение интереса в переписке часто связано с выбором неподходящих тем, которые создают напряжение и мешают формированию доверия.