Биолог Лялина рассказала, как выбирать хлеб для диабетиков

Биолог Ирина Лялина сообщила, что диабетикам полезен цельнозерновой хлеб с отрубями и семенами льна.

Источник: Аргументы и факты

Цельнозерновой хлеб и хлеб из муки грубого помола с добавлением отрубей и семян замедляет усвоение глюкозы и предотвращает резкие скачки сахара в крови. Об этом «Газете.Ru» рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

По словам специалиста, людям с диабетом следует выбирать хлеб с высоким содержанием клетчатки и низким или средним гликемическим индексом до пятидесяти пяти единиц. Лялина рекомендовала отдавать предпочтение цельнозерновому, ржаному, гречневому или овсяному хлебу и внимательно читать состав, избегая продуктов с сухофруктами, цукатами и сладкими сиропами.

Биолог подчеркнула, что даже специализированный диабетический хлеб необходимо употреблять в умеренных количествах, поскольку размер порции напрямую влияет на уровень сахара в крови.

Ранее диетолог назвал самый полезный хлеб для здорового старения.