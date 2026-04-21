Биолог Лялина рассказала, как выбирать хлеб для диабетиков

Цельнозерновой хлеб и хлеб из муки грубого помола с добавлением отрубей и семян замедляет усвоение глюкозы и предотвращает резкие скачки сахара в крови. Об этом «Газете.Ru» рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.
По словам специалиста, людям с диабетом следует выбирать хлеб с высоким содержанием клетчатки и низким или средним гликемическим индексом до пятидесяти пяти единиц. Лялина рекомендовала отдавать предпочтение цельнозерновому, ржаному, гречневому или овсяному хлебу и внимательно читать состав, избегая продуктов с сухофруктами, цукатами и сладкими сиропами.
Биолог подчеркнула, что даже специализированный диабетический хлеб необходимо употреблять в умеренных количествах, поскольку размер порции напрямую влияет на уровень сахара в крови.
