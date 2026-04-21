На Вологодской станции скорой помощи выявили нарушения

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Многочисленные нарушения информационной безопасности выявлены в ходе внеплановой проверки на Вологодской станции скорой помощи. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Вологодской области Игорь Петчин.
«Главный врач скорой помощи весь сегодняшний день отсутствовал на рабочем месте. Мы проводили попытки узнать, где он находится, пытались связаться с ним, однако телефон его был выключен. Министерством здравоохранения проведена внеплановая проверка, в рамках которой были выявлены многочисленные нарушения информационной безопасности. Информация о выявленных нарушениях будет направлена в контрольно-надзорные органы для проведения мер реагирования. По поручению губернатора продолжаем наводить порядок в системе здравоохранения Вологодской области», — сообщил Петчин в видеообращении, которое размещено на официальном канале областного Минздрава в «Максе».
Данное видеообращение разместил у себя в социальных сетях и глава региона Георгий Филимонов, посоветовав главврачу станции скорой помощи «не пускаться в бега».