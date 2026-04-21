В Калининграде пьяный мужчина забрёл на парковку и сорвал злость на первой попавшейся машине

Ущерб владелице Mazda превысил 33 тысячи рублей.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде 35-летний местный житель разнёс машину незнакомки, которую та припарковала возле дома. Об этом в телеграм-канале областного УМВД пишут во вторник, 21 апреля.

Автомобиль пьяный мужчина выбрал случайным образом. Ключами он поцарапал кузов, а затем несколько раз ударил по машине кулаками. Заметив повреждения, 37-летняя хозяйка обратилась в полицию. Участковые опросили возможных свидетелей, а после вышли на подозреваемого. Как выяснилось, у калининградца уже были проблемы с законом.

Ущерб владелице Mazda превысил 33 тысячи рублей. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершённые из хулиганских побуждений»), ему грозит до двух лет лишения свободы.

В Пионерском мужчина после ссоры с женой едва не разнёс автомобиль, где та пыталась спрятаться. Против агрессора возбудили дело.

