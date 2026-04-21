Врач Тен назвала опасный вирус, живущий в организме десятилетиями

Цитомегаловирус способен десятилетиями находиться в организме человека в скрытой форме и передается через поцелуи, интимные контакты и общую посуду. Об этом NEWS.ru заявила терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.
По словам врача, цитомегаловирус относится к герпесу пятого типа. По данным ВОЗ, носителями являются от 50 до 90 процентов взрослых людей.
Тен отметила, что вирус передается через биологические жидкости, включая слюну, мочу, кровь, сперму и грудное молоко. Особенность инфекции в том, что после первичного заражения она навсегда остается в спящем состоянии и может активизироваться при резком снижении иммунитета.
