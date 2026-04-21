Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Тен назвала опасный вирус, живущий в организме десятилетиями

Терапевт Зарема Тен заявила, что цитомегаловирус живет в организме человека десятилетиями.

Источник: Аргументы и факты

Цитомегаловирус способен десятилетиями находиться в организме человека в скрытой форме и передается через поцелуи, интимные контакты и общую посуду. Об этом NEWS.ru заявила терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.

По словам врача, цитомегаловирус относится к герпесу пятого типа. По данным ВОЗ, носителями являются от 50 до 90 процентов взрослых людей.

Тен отметила, что вирус передается через биологические жидкости, включая слюну, мочу, кровь, сперму и грудное молоко. Особенность инфекции в том, что после первичного заражения она навсегда остается в спящем состоянии и может активизироваться при резком снижении иммунитета.

Ранее врач Андрей Кондрахин заявил, что через рукопожатие можно заразиться туберкулезом.