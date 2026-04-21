CNN: Вэнс, Рубио, Хегсет и Рэтклифф прибыли на совещание в Белый дом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыли в Белый дом. Причиной их визита стало сообщение о том, что запланированный вылет Вэнса в Пакистан был задержан. Соответствующую информацию приводит CNN.
Журналистка CNN Алехандра Харамильо в своем аккаунте в соцсети Х написала, что Вэнс, Рубио, Хегсет и Рэтклифф были замечены у Белого дома.
«Камеры CNN зафиксировали, как Вэнс, Рубио, Хегсет и Рэтклифф в течение последнего часа входили в Белый дом», — сказано в ее посте.
Накануне в СМИ появились сообщения о том, что поездка Джей Ди Вэнс в Пакистан для участия в переговорах с Ираном была отложена. Причиной назвали то, что Тегеран не дал ответа на переданные ему Вашингтоном переговорные позиции. Тем не менее, по данным New York Times, отменять визит Вэнса не планировалось.
Накануне, как сообщал сайт KP.RU, президент США Дональд Трамп заявил, что Вэнс не будет принимать участие в переговорах с Ираном из соображений безопасности.