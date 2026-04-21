Безруков: в МХАТ им. Горького проведут госэкспертизу безопасности

Худрук театра добавил, что процесс займет время и попросил аудиторию потерпеть до конца текущего сезона.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Большая сцена МХАТ имени М. Горького в данный момент не готова для работы артистов. Было решено провести государственную экспертизу безопасности, сообщил в «Макс» худрук театра, народный артист РФ Сергей Безруков.

«У театра, по сути, нет Большой сцены. Есть просто коробка без какого-либо инженерного оборудования, без противопожарной системы. Нет необходимых расчетов, гарантирующих сохранность самого здания при планируемой нагрузке. Поскольку речь идет о безопасности и зрителей, и актеров, было принято решение о проведении госэкспертизы. Проект устройства Малой сцены тоже вызвал массу вопросов и требует серьезной доработки», — написал он.

Безруков добавил, что процесс «займет время», попросив аудиторию «немного потерпеть до конца текущего сезона».

6 марта министр культуры РФ Ольга Любимова объявила о том, что Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького. С 2014 года он также возглавляет Московский губернский театр: руководство культурными учреждениями народный артист будет совмещать.

В настоящее время МХАТ закрыт на ремонт. Как рассказали ТАСС в пресс-службе театра, в этот период спектакли из репертуара планируется играть на сцене Московского губернского театра (МГТ).

Ольга Любимова: биография министра культуры РФ, экс-корреспондента и театроведа
Нынешний министр культуры Ольга Любимова до назначения на высокий государственный пост занималась журналистикой и киноиндустрией — и то и другое, как отмечали коллеги по цеху, получалось у нее хорошо. Собрали главное о карьере, взглядах и биографии чиновницы.
Читать дальше