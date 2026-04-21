Врач рассказала о скрытой опасности травяного чая

Употребление травяных чаев, особенно при попытке вылечиться или «почистить печень» может вызвать аллергическую реакцию или проблемы с почками. Об этом предупредила в беседе с aif.ru врач-аллерголог Людмила Косова.
— Чай со зверобоем и иван-чай при превышении дозы становятся гепатотоксичными, после чистки печени травами нередки случаи острой печёночной недостаточности. Даже ромашковый чай, который считается универсальным общеукрепляющим, совсем не так безобиден. Особенно для людей со склонностью к тромбообразованию, — заявила специалист.
Доктор добавила, что иногда аллергию путают с ОРВИ, поскольку и в том и в другом случае человек может жаловаться на насморк, кашель, слабость, головную боль. Лечение фиточаем в этом случае может усугубить ситуацию, спровоцировав новый приступ.
360.ru отметил, что меньше потеть помогут определенные напитки. В частности, речь идет о кофе и травяных чаях, например, с шалфеем. Кроме того, можно добавлять в обычную воду дольки лимона, что тоже способствует выравниванию кислотно-щелочного баланса и ощелачиванию организма, а значит, и пониженному потоотделению.