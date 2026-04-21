Вьетнам, Китай, Грузия: куда поехать на отдых недорого за 59 тысяч

Волгоградцам, планирующим отпуск, есть из чего выбрать. Управляющий директор туроператора Let s Fly Любовь Воронина рассказала РИА, что бюджетный отдых возможен во Вьетнаме, Китае, Грузии, Абхазии и Узбекистане. Главное — грамотно подобрать перелет и жилье.
Во Вьетнаме цены внутри страны остаются низкими. Если бронировать только отель, можно найти варианты около 200 долларов на двоих за десять ночей. Еда в ресторанах также обойдется недорого. Китай и остров Хайнань тоже входят в список доступных направлений: сэкономить помогут перелеты с пересадками.
Сервис «Слетать.ру» привел конкретные цифры для вылетов из Москвы во второй половине мая. Тур на двоих на семь ночей в четырехзвездочный отель с завтраками будет стоить:
— во Вьетнаме — от 134,5 тысячи рублей;
— в Китае — от 108,9 тысячи рублей;
— в Грузии — от 78,2 тысячи рублей;
— в Узбекистане — от 66,8 тысячи рублей;
— в Абхазии — от 59,5 тысячи рублей.
Эксперт подчеркивает: важно учитывать специфику каждой страны. При правильном подходе к выбору перевозки и размещения можно существенно сэкономить, не теряя в качестве отдыха.
Для волгоградцев эти направления остаются одними из самых популярных и доступных в текущем сезоне.
Ранее сообщалось, что вырос турпоток в Волгоград.