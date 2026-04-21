В ЦАХАЛ сообщили о замене статуи Христа, которая подверглась вандализму

На юге Ливана повредили статую Иисуса Христа.

Источник: Аргументы и факты

Статую Иисуса Христа, которая оказалась повреждена на юге Ливана в результате вандализма, заменили, сообщает армия обороны Израиля.

«В полной координации с местной общиной Дибеля на юге Ливана поврежденная статуя была заменена военнослужащими ЦАХАЛ. Северное командование работало над координацией замены статуи с момента получения данных об инциденте», — сказано в публикации.

Как сообщалось ранее, израильский военный повредил статую Иисуса Христа в Ливане. Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал произошедшее недопустимым и извинился перед христианами.

В ЦАХАЛ сообщили о начале внутренней проверки по факту произошедшего. Командование заявило, что по итогам расследования виновные будут привлечены к ответственности.

