Прощание с дирижером Сергеем Стадлером будет открытым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Церемония прощания со скрипачом мирового уровня, народным артистом РФ, петербургским дирижером Сергеем Стадлером будет открытым. Об этом сообщила ТАСС сестра музыканта Юлия Стадлер.
«Прощание будет открытым», — ответила она, не раскрывая подробности.
Сергей Стадлер умер 20 апреля на 64-м году жизни. Как сообщили ТАСС в комитете по культуре Санкт-Петербурга, его жизнь оборвалась на борту самолета Санкт-Петербург — Стамбул, экстренно севшего в Бухаресте.
В творческом портфолио художественного руководителя и главного дирижера Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергея Стадлера — гастроли более чем в 90 странах мира и более 70 записанных дисков. Голос скрипки в исполнении «русского Паганини» (так назвал Стадлера академик Д. С. Лихачев) можно было услышать в лучших академических залах Санкт-Петербурга и Москвы. Отдельного внимания заслуживают авторские проекты маэстро, воплощенные совместно с Государственным Эрмитажем: уникальные по продолжительности и внутренней драматургии масштабные программы для симфонического оркестра и знаменитые оперные спектакли.