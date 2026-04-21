Горит Рубиновая звезда: артисты ансамбля выступили на передовой, чтобы поддержать военных

— Присели с ним на бордюр, раненый немного успокоился. Оказывается, мы с ансамблем выступали в его части в декабре 2022 года, потом этого парня отправили на передовую, — рассказывает Артур Григ. — Этот боец заснял, как я танцевал «Яблочко». Он мне показал запись на своем смартфоне и вновь заплакал. Говорит, что он вместе с товарищами пересматривал этот номер каждую ночь. Так их вдохновил этот танец! Боец утверждал, что выжил во многом благодаря именно этому номеру — столько надежды он в него вселил. Тут и я уже не выдержал и всплакнул вместе с ним, настолько это было сказано искренне.