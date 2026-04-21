Горит Рубиновая звезда: артисты ансамбля выступили на передовой, чтобы поддержать военных

Москвич Артур Шибаев выступает под псевдонимом Григ в ансамбле Южного военного округа «Рубиновая звезда». Корреспондент «Вечерней Москвы» отправился в Луганск, где встретился с музыкантом. Артист рассказал, как проходят выступления агитбригад в зоне спецоперации и на новых территориях в целом, и поделился самыми яркими воспоминаниями с фронтовых концертов.
Солист ансамбля «Рубиновая звезда», заслуженный артист Удмуртии Артур Шибаев, с творческим псевдонимом Григ, в 2022 году подписал контракт с Министерством обороны.
— Тогда Главным военно-политическим управлением было принято решение о создании фронтовых творческих бригад по аналогии с теми, что были в Великую Отечественную войну. Я приехал, меня отобрали, подписал контракт на год и вот уже четыре года здесь. Пошел по зову сердца: нас так воспитывали родители, и я просто не смог остаться в стороне, — рассказывает Артур Григ.
«Я здесь нужнее…».
За свои ежедневные выступления на фронте артист награжден несколькими государственными и ведомственными медалями, среди которых: Суворова, «За доблесть» 2-й степени, «Генерал-майор Александр Александров», «За укрепление боевого содружества» и другие.
Про свое прошлое в шоу-бизнесе он уже вспоминает с улыбкой: выступал в известной группе «Х-миссия». Он вспоминает, как гастролировал по всей России, познакомился со многими известными людьми. Например, в Ижевске довелось пообщаться с конструктором оружия Михаилом Калашниковым. Жизнь сводила на одних концертах с мэтрами эстрады, теми, кого видел раньше только по телевизору.
— Для меня одним из кумиров был Муслим Магомаев, и как-то во время одного из концертов, на котором выступали вместе, познакомились с ним. Пожали руки, пообщались. Такие моменты никогда не забудутся, — улыбается Артур.
Позже он подписал контракт с Министерством обороны и теперь выступает в военном коллективе.
— Я здесь нужнее. Мы морально поддерживаем наших военнослужащих, — считает Артур Григ.
Он с коллегами исполняет песни времен Великой Отечественной войны, народные и другие.
— Также появляются песни, написанные здесь. Бываем в подразделениях, где ребята и сами пишут песни и музыку, присылают нам. Одну из песен, «Штурмовые», написал мой друг Кирилл Хаустов, она про штурмовиков. Когда я ее пою, вижу, что сидят взрослые мужчины и плачут. Значит, пробирает до глубины души, — продолжает певец.
Он отмечает, что для него самая большая награда видеть, как во время выступления у ребят меняется настроение: сначала сидят с хмурыми лицами, а уже во время концерта появляются улыбки, звучат аплодисменты.
— Основная наша задача — подарить ребятам положительные эмоции, чтобы они отвлеклись. И медики в госпиталях часто говорят: «Мы с вами делаем одно общее дело — мы лечим тела, а вы лечите души!» — продолжает Артур Григ.
Слова, которые знают все.
Бывают на концертах и заявки. Например, частенько просят сыграть что-нибудь из репертуара группы «Кино», а в подразделениях воздушно-десантных войск любят песню «Синева» группы «Голубые береты».
— В рамках программ военно-патриотического воспитания выступаем в школах, городских поликлиниках, библиотеках. Приглашают нас и в детские дома. И что самое интересное, ребята там подпевают всем песням! — делится Артур Григ.
Он вспоминает, как выступали в школе в Луганске, в которой когда-то учился известный советский актер Павел Луспекаев. Артура приятно удивило, как современные дети с удовольствием подпевали «Смуглянку», «Катюшу» и «Звезду по имени Солнце» группы «Кино».
— Казалось бы, откуда людям, которые выросли на украинской территории, знать русские песни? А вот знают. Значит, было правильное воспитание, преемственность поколений. Хорошо, что родители этих ребят сумели сохранить эти культурные традиции, — считает Артур Григ.
Артист упоминает, что во время выступлений, поездок частенько попадали и под обстрелы, но не очень любит об этом говорить.
— Для меня, да и для всех остальных наших, это оказалось очень серьезной проверкой на прочность, — говорит Артур Григ.
Вселяем надежду.
Артист вспоминает один случай, который произошел осенью 2023 года: приезжают они как-то в госпиталь, и к нему в объятья бросается боец, плачет и почти кричит: «Артур, брат, спасибо тебе большое!».
— Присели с ним на бордюр, раненый немного успокоился. Оказывается, мы с ансамблем выступали в его части в декабре 2022 года, потом этого парня отправили на передовую, — рассказывает Артур Григ. — Этот боец заснял, как я танцевал «Яблочко». Он мне показал запись на своем смартфоне и вновь заплакал. Говорит, что он вместе с товарищами пересматривал этот номер каждую ночь. Так их вдохновил этот танец! Боец утверждал, что выжил во многом благодаря именно этому номеру — столько надежды он в него вселил. Тут и я уже не выдержал и всплакнул вместе с ним, настолько это было сказано искренне.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Сергей Псардиев, начальник фронтовой творческой бригады «Рубиновая звезда», заслуженный артист Республик Ингушетия и Чечня, лейтенант:
— Репертуар нашего коллектива разнообразный: от военных до современных песен, есть классические произведения, театрализованный номер из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» минут на 15: вперемешку с музыкой, песнями и стихами.
СПРАВКА.
Ансамбль «Рубиновая звезда» создан в 2022 году, в нем 15 артистов: два ведущих, остальные вокалисты и танцоры. Задача коллектива — поднятие боевого духа военнослужащих в зоне СВО. Каждый день артисты выезжают в воинские части, в госпитали, на полигоны и дают до трех концертов. С начала образования бригады дали почти 2500 концертов.
КСТАТИ.
В апреле Артуру Шибаеву вручили общественную награду Союза театральных деятелей России «Спасаем Веру и Отечество». По поручению председателя СТД, народного артиста России Владимира Машкова, награду Артуру вручил спецпредставитель СТД Руслан Банковский. Такую же медаль получил и начальник ансамбля «Рубиновая звезда» Сергей Псардиев.