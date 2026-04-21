Tasnim: Иран не будет участвовать в переговорах в среду 22 апреля

Агентство называет решение исламской республики не принимать участие в данном этапе переговоров «окончательным». Причиной этого в Иране называют «препятствия достижению приемлемого соглашения» со стороны Вашингтона, отмечает агентство.
В публикации также сказано, что власти Ирана «не видят перспектив, при которых его участие в консультациях могло бы возобновиться».
Напомним, второй раунд американо-иранских переговоров был запланирован на среду, 22 апреля, в пакистанском Исламабаде.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что представители США отправились в Исламабад на переговоры.
При этом никто из иранской делегации не вылетел в Исламабад для встречи с США.
На этом фоне МИД Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США лишь при их нацеленности на результат.