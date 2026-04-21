Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Tasnim: Иран не будет участвовать в переговорах в среду 22 апреля

Иран отказался участвовать в переговорах с США из-за «отсутствия перспектив».

Источник: Комсомольская правда

Иран принял решение не участвовать в переговорах с США, запланированных на 22 апреля в Исламабаде. Соответствующая информация передана Пакистану, информирует агентство Tasnim.

Агентство называет решение исламской республики не принимать участие в данном этапе переговоров «окончательным». Причиной этого в Иране называют «препятствия достижению приемлемого соглашения» со стороны Вашингтона, отмечает агентство.

В публикации также сказано, что власти Ирана «не видят перспектив, при которых его участие в консультациях могло бы возобновиться».

Напомним, второй раунд американо-иранских переговоров был запланирован на среду, 22 апреля, в пакистанском Исламабаде.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что представители США отправились в Исламабад на переговоры.

При этом никто из иранской делегации не вылетел в Исламабад для встречи с США.

На этом фоне МИД Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США лишь при их нацеленности на результат.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше