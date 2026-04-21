Главный тренер ЦСКА Челестини согласен с критикой в адрес команды

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини согласен с критикой в адрес команды, которая показывает не лучшую игру. Об этом Челестини рассказал журналистам.
Ранее ТАСС сообщал, что ЦСКА во вторник дома сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в матче 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы в третьем матче подряд не смогли одержать победу в РПЛ. Во второй части сезона чемпионата России ЦСКА одержал две победы в восьми матчах при четырех поражениях и двух ничьих.
«Тот, кто сдастся и опустит руки, у меня не будет играть. Мы соглашаемся с критикой, потому что не очень хорошо выступаем, — сказал Челестини. — Раньше получали похвалу, сейчас соглашаемся с критикой. В футболе не все так просто и однозначно, нужно быть готовым и продолжать бороться, когда наступают плохие времена. Каждый день мы ломаем голову, находим слова, чтобы понимать динамику. Я не понимаю русский язык, но до меня доносится много всего. Осторожнее с инсайдами, инсайдерская информация мне не нравится. Если хотите инсайд, спрашивайте, я отвечу. Искать другие моменты, которых нет, не надо».
«Сейчас нужно бороться и перебарывать. Жестко, но нужно идти, не всегда можно ловить волну. Есть сложные моменты в раздевалке, но это футбол, нужно идти дальше, иметь храбрость. Все вместе, надеюсь, сумеем поднять над головой кубок и закончить хорошо [сезон] в лиге. Мы каждый день работаем над этим. Но давайте не гнаться за тем, чего не существует», — добавил главный тренер ЦСКА.
После ухода Дивеева ЦСКА пропустил в каждом матче.
Зимой состоялся обмен между ЦСКА и «Зенитом», в результате которого вместо защитника Игоря Дивеева в московский клуб перешел нападающий Лусиано Гонду. Весной ЦСКА пропустил в каждом матче, в том числе на предсезонных сборах.
«Этого мы не можем сказать [повлияла ли на результаты потеря Дивеева]. Может, при Дивееве было бы то же самое. Ход событий другой, не могу сравнить эту группу футболистов с той, — сказал Челестини. — Этот год мы начали с поражения от “Ахмата”, прошлый — с победы в Суперкубке России. Суперкубок дал заряд эмоций, люди летали. Сейчас другая ситуация в плане результатов, довольно более сложная. И как бы сейчас Дивеев играл в этой команде, никто не скажет. Пропущенные голы нужно анализировать, им предшествует много индивидуальных ошибок».
«Не вижу динамики у команды в плане уверенности. Нужно работать с теми игроками, которые есть», — добавил Челестини.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка в 26 матчах.