Эксперт по путешествиям назвал регионы, где можно спрятаться от аллергии на березу

— Самыми распространенными перекрестными реакциями являются пищевые. В подавляющем большинстве перекрестные пищевые реакции при сезонной аллергии вызывают оральный аллергический синдром или ОАС (зуд/отек/покалывание в ротовой полости), реже они могут вызывать обострения основного заболевания (ринит и/или конъюнктивит/астма) и почти никогда не вызывают системных реакций (анафилаксия)", — отметил аллерголог Тен Мен Су в беседе с ОТР.