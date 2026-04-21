Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт по путешествиям назвал регионы, где можно спрятаться от аллергии на березу

Эксперт рассказал, где лучше переждать сложный период цветения.

Источник: Комсомольская правда

Весной береза становится одной из основных причин сезонных аллергий. Эксперт по путешествиям Михаил Островерхий рассказал, в каких регионах России цветение березы минимально и где проще переносить сложный период.

Карелия — этот регион утопает в смешанных лесах и сезон цветения березы тут начинается позже.

В Калмыкии практически нет березы, а ландшафт формируют степи, открытые пространства и редкая растительность.

В Дагестане береза тоже почти не распространена, особенно на побережье Каспийского моря. Цветение там начинается раньше и к маю снижается.

Астраханскую область сочетает степной климат и водные пространства, длительной концентрации пыльцы там тоже не бывает.

— Главная точка интереса — дельта Волги. Это разветвленная система протоков, островов и водных маршрутов. Передвигаться здесь удобнее всего на лодках. Весной и в начале лета в дельте можно наблюдать птиц и цветение лотосов, — поделился эксперт с Газета.ru.

Ставропольский край тоже подходит для тех, кто ищет, где переждать сложный для аллергиков период. А основная «безопасная» от пыльцы зона — Кавказские Минеральные Воды.

В Кисловодске находится один из крупнейших парков Европы с терренкурами. В Пятигорске — историческая застройка и канатная дорога на Машук. А в Железноводске — живописные лесные маршруты.

А доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением аллергологии ФИЦ питания и биотехнологии Вера Ревякина перечислила продукты, которые усугубляют аллергию.

— Первым пыльцевым аллергеном в центральном регионе России является верба красная, или ива остролистная. Цветет верба в марте-апреле, до распускания листьев крупными бархатистыми сережками, — говорит врач aif.ru.

Белковые (аллергенные) молекулы пыльцы березы совпадают на 70% с рядом фруктов, овощей и орехов. Аллерген березы (профилин) перекрестно реагирует с профилинами яблок, банана, ананаса, картофеля и томатов.

— Самыми распространенными перекрестными реакциями являются пищевые. В подавляющем большинстве перекрестные пищевые реакции при сезонной аллергии вызывают оральный аллергический синдром или ОАС (зуд/отек/покалывание в ротовой полости), реже они могут вызывать обострения основного заболевания (ринит и/или конъюнктивит/астма) и почти никогда не вызывают системных реакций (анафилаксия)", — отметил аллерголог Тен Мен Су в беседе с ОТР.