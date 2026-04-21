Эксперт по путешествиям назвал регионы, где можно спрятаться от аллергии на березу

Весной береза становится одной из основных причин сезонных аллергий. Эксперт по путешествиям Михаил Островерхий рассказал, в каких регионах России цветение березы минимально и где проще переносить сложный период.
Карелия — этот регион утопает в смешанных лесах и сезон цветения березы тут начинается позже.
В Калмыкии практически нет березы, а ландшафт формируют степи, открытые пространства и редкая растительность.
В Дагестане береза тоже почти не распространена, особенно на побережье Каспийского моря. Цветение там начинается раньше и к маю снижается.
Астраханскую область сочетает степной климат и водные пространства, длительной концентрации пыльцы там тоже не бывает.
— Главная точка интереса — дельта Волги. Это разветвленная система протоков, островов и водных маршрутов. Передвигаться здесь удобнее всего на лодках. Весной и в начале лета в дельте можно наблюдать птиц и цветение лотосов, — поделился эксперт с Газета.ru.
Ставропольский край тоже подходит для тех, кто ищет, где переждать сложный для аллергиков период. А основная «безопасная» от пыльцы зона — Кавказские Минеральные Воды.
В Кисловодске находится один из крупнейших парков Европы с терренкурами. В Пятигорске — историческая застройка и канатная дорога на Машук. А в Железноводске — живописные лесные маршруты.
А доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением аллергологии ФИЦ питания и биотехнологии Вера Ревякина перечислила продукты, которые усугубляют аллергию.
— Первым пыльцевым аллергеном в центральном регионе России является верба красная, или ива остролистная. Цветет верба в марте-апреле, до распускания листьев крупными бархатистыми сережками, — говорит врач aif.ru.
Белковые (аллергенные) молекулы пыльцы березы совпадают на 70% с рядом фруктов, овощей и орехов. Аллерген березы (профилин) перекрестно реагирует с профилинами яблок, банана, ананаса, картофеля и томатов.
— Самыми распространенными перекрестными реакциями являются пищевые. В подавляющем большинстве перекрестные пищевые реакции при сезонной аллергии вызывают оральный аллергический синдром или ОАС (зуд/отек/покалывание в ротовой полости), реже они могут вызывать обострения основного заболевания (ринит и/или конъюнктивит/астма) и почти никогда не вызывают системных реакций (анафилаксия)", — отметил аллерголог Тен Мен Су в беседе с ОТР.