В Новосибирске судят водителя, насмерть сбившего на «Гелендвагене» шесть человек

В Новосибирском районном суде начали рассматривать уголовное дело о ДТП, в котором погибли шесть человек. Об этом сообщает КП-Новосибирск.
Авария произошла 19 декабря 2025 года. По версии следствия, водитель «Гелендвагена» Александр Штайда разогнался до 120 км/ч, проехал на запрещающий сигнал светофора и на повороте с Советского шоссе в сторону поселка Элитный врезался в «Тойоту Ипсон».
В результате ДТП погибли жена, две дочери, теща, сестра супруги и брат супруги потерпевшего Азамата Шакирова. Он попросил суд наказать подсудимого строго.
Сам Штайда от комментариев отказался, но полностью признал вину. Ему продлили меру пресечения в виде содержания под стражей еще на полгода. Водителя обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).