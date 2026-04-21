Адвокат Мазка: у родителя нет обязательств отчитаться, на что потрачены алименты

Адвокат Евгения Мазка рассказала, должен ли отчитываться о тратах родитель, который получает алименты. Эксперт отметила, что после развода плательщик алиментов не может потребовать обязательный отчет о расходовании денег. Эта возможность предусмотрена лишь в отдельных случаях.
Важно понимать, что выплачиваемые алименты являются доходом ребенка. А все покупки с этих средств являются его имуществом.
— Закон исходит из презумпции добросовестности того родителя, с которым живет ребенок, и дает ему свободу в определении структуры расходов на его нужды, — отметила Мазка в беседе с Газета.ru.
А вот если выплаты получает опекун несовершеннолетнего, то перед органами опеки придется отчитаться. Особенно, если такая обязанность есть в судебном решении.
Алименты могут перечисляться на банковскую карту ребенка, тогда движение средств отследить легче, но все зависит от возраста ребенка.
А вот все покупки, которые на первый взгляд кажутся спорными, автоматически считаются нецелевыми. А вот такие предметы, как стиральная машина или газовая плита не являются нецелевыми тратами, так как они нужны для создания условий проживания ребенка.
Тем временем, юрист Ирина Лукьянова рассказала, что многие ошибочно полагают, что если второй родитель долгие годы не помогал ребенку деньгами, то при обращении в суд можно взыскать алименты хоть с момента рождения. К сожалению, это не так.
— По общему и самому главному правилу, которое закреплено в статье 107 Семейного кодекса РФ, алименты присуждаются не с того дня, как родители развелись или перестали жить вместе, а исключительно с момента официального обращения в суд, — говорит юрист aif.ru.
А юрист Илья Русяев разъяснил, что задолженность от 10 тысяч рублей может ограничить выезд из России. Ограничение касается алиментов и компенсаций за ущерб. Для налогов и кредитов порог — 30 тысяч рублей, снижаясь до 10 тысяч через два месяца без оплаты, пишет Царьград.