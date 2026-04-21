Трамп сообщил о продлении перемирия с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник, 21 апреля, сообщил, что отдал приказ о продлении режима прекращения огня с Ираном.
— Поэтому я отдал приказ вооруженным силам США продолжать блокаду и оставаться готовыми и способными к действиям, а также продлить перемирие до тех пор, пока не будет представлено их предложение и не завершатся переговоры, — заявил он в социальной сети Truth Social.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф собрались в Белом доме на фоне сообщений о задержке запланированного вылета Джея Ди Вэнса в Пакистан для переговоров с Ираном. Об этом сообщила журналистка телеканала CNN Алехандра Харамильо в соцсети X.
19 апреля стало известно, что Иран решил не участвовать во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами. Дональд Трамп говорил, что переговоры Вашингтона и Тегерана пройдут в Исламабаде 20 апреля. По его словам, Белый дом предлагал «разумную и справедливую сделку». Он предупредил, что в случае отказа от переговоров Штаты готовы нанести удары по электростанциям и мостам на территории Ирана.