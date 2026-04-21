Трамп сообщил о продлении перемирия с Ираном

19 апреля стало известно, что Иран решил не участвовать во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами. Дональд Трамп говорил, что переговоры Вашингтона и Тегерана пройдут в Исламабаде 20 апреля. По его словам, Белый дом предлагал «разумную и справедливую сделку». Он предупредил, что в случае отказа от переговоров Штаты готовы нанести удары по электростанциям и мостам на территории Ирана.