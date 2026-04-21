Эксперты оценили, может ли аватар заменить учителя в эпоху ИИ

Несмотря на активное применение искусственного интеллекта в процессе обучения, ИИ не сможет полностью заменить школьного учителя, заявили эксперты в области образования в эфире программы «ЧЭЗ» на телеканале РБК.
Как подчеркнул научный сотрудник проектно-учебной лаборатории «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Антон Заграничный, учитель не только передает знания, но и поддерживает учеников и является наставником: «Учитель — это, в первую очередь, общение, коммуникация, поддержка, мотивация». «Кажется, что пока рано говорить о замене учителя совсем, на ИИ-аватар. Это не изученная история, мы не понимаем пока последствий и не понимаем, что будет происходить», — сказал он.
По словам учителя истории и обществознания в Школе «Интеграция XXI век» Петра Петренко, сейчас тяжело спрогнозировать будущую роль учителей в результате использования ИИ. «Сегодня даже очертания тяжело определить, действительно, перейдет ли это все в формат вот этого ИИ-аватара, либо это будет, опять же, посредничество, где учитель будет все менее и менее играть какую-то значимую роль».
Он отметил, что материал, который был сгенерирован нейросетью, отличается пройденного на уроках, поэтому детям при использовании ИИ необходим навык фактчекинга. Он добавил, что при подготовке аналитических проектов в школах нужен системный подход и проверка фактов, сгенерированных нейросетью.
Роль учителя заключается в том, чтобы учить ребенка генерировать нестандартные вещи, считает исполняющий обязанности заведующего кафедрой общего языкознания Института филологии МПГУ, профессор, доктор филологических наук Андрей Григорьев. «Учитель — это единственный, кто может воспитать человека. И роль учителя, конечно, здесь именно в том, чтобы учить. Учить ребенка генерировать нестандартные вещи», — сказал он.
Для того, чтобы развивать критическое мышление, ребенок должен сам анализировать полученную информацию, указал Григорьев. «Собственно, нейронные связи, которые формируют нашу личность, они развиваются благодаря таким качествам, как анализ, синтез информации, обобщение информации», — пояснил он.
Минпросвещения ранее сообщало, что прорабатывает идею создания национальной системы искусственного интернета, которая помогала бы учащимся школ и учителям, она может появиться к 2030 году. По оценкам экспертов, школы способны быстро адаптироваться к изменениям, связанным с применением нейросетей.
Согласно исследованию «Лаборатории Касперского» от 2025 года, 26% школьников старше 10 лет используют нейросети, в том числе для выполнения домашнего задания. Эксперты в эфире Радио РБК отметили, что использование ИИ помогает подготовится к ЕГЭ, если применять его в качестве инструмента для разбора теории.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.