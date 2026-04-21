Излишний дневной сон признали смертельно опасным для пожилых: вот что происходит с организмом

Привычка долго спать днём в пожилом возрасте моет указывать на серьезное ухудшение здоровья или наличие скрытых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из США, информирует журнал JAMA Network Open.
Сообщается, что исследователи в течение 19 лет наблюдали за 1338 пожилыми людьми и становили, что риск смертности был выше у тех, кто долго или часто спал днём.
Каждый дополнительный час дневного сна в сутки увеличивал риск смерти примерно на 13%, каждый дополнительный эпизод сна — на 7%, сказано в публикации.
При этом ведущий автор исследования Чэньлу Гао считает, что сама по себе привычка спать днём не вызывает заболевания, но сигнализирует об их возможном наличии.
