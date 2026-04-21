Излишний дневной сон признали смертельно опасным для пожилых: вот что происходит с организмом

Ученые признали тревожным симптомом долгий дневной сон пожилых людей.

Источник: Комсомольская правда

Привычка долго спать днём в пожилом возрасте моет указывать на серьезное ухудшение здоровья или наличие скрытых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из США, информирует журнал JAMA Network Open.

Сообщается, что исследователи в течение 19 лет наблюдали за 1338 пожилыми людьми и становили, что риск смертности был выше у тех, кто долго или часто спал днём.

Каждый дополнительный час дневного сна в сутки увеличивал риск смерти примерно на 13%, каждый дополнительный эпизод сна — на 7%, сказано в публикации.

При этом ведущий автор исследования Чэньлу Гао считает, что сама по себе привычка спать днём не вызывает заболевания, но сигнализирует об их возможном наличии.

Ранее врач Ткачева предупредила о смертельной опасности резкого похудения у пожилых людей.

Почему пожилым реже следует употреблять красное мясо и жирные молочные продукты, эндокринолог рассказывает здесь на KP.RU.

Тем временем диетолог Оксана Михалева рассказала, что кефир полезен в любом возрасте, но особенно для пожилых людей, поскольку помогает в профилактике множества заболеваний, в том числе рака.

