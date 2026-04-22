«Интер» вышел в финал Кубка Италии по футболу

РИМ, 21 апреля. /ТАСС/. «Интер» со счетом 3:2 обыграл «Комо» в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу и вышел в финал турнира. Встреча прошла в Милане.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Хакан Чалханоглу (69-я и 86-я минуты) и Петар Сучич (89). У проигравших отличились Мартин Батурина (32) и Люка да Кунья (48).
Первый матч завершился со счетом 0:0. В финале «Интер» сыграет с победителем противостояния «Аталанты» и «Лацио». Первая встреча завершилась со счетом 2:2, ответная пройдет 22 апреля в Бергамо. Финальный матч состоится 13 мая.
«Интер» выигрывал Кубок Италии 15 раз. Рекордсменом по этому показателю является «Ювентус», завоевывавший трофей 22 раза. В прошлом году обладателем титула стала «Болонья».