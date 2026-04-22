Степашин связал снижение интереса к чтению с гаджетами и дороговизной книг

«С 2022 года цены на книги подскочили на 60−70%. Самые обычные стоят сегодня 500−600 рублей, хорошие издания — 2,5−3 тысячи. Плюс закрываются книжные магазины. У нас ведь книжный платит за аренду столько же, сколько водочный. Это неправильно, и государству тут есть над чем подумать», — заключил Степашин.