Степашин связал снижение интереса к чтению с гаджетами и дороговизной книг

С точки зрения детского чтения (в возрасте 5 — 12 лет) Россия находится на одном из первых мест в мире, но взрослые читают уже намного меньше, предпочитая проводить время в смартфоне. Об этом в интервью aif.ru рассказал президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
«Глядя на взрослых, и дети, особенно подростки, не тянутся к книге. Поэтому надо находить разные способы вернуть интерес к чтению. Например, делать больше хороших экранизаций», — добавил Степашин.
По его словам, если по мотивам какого-то произведения выходит талантливо снятый фильм (например, «Мастер и Маргарита»), тут же раскупаются все эти книги.
«Людям интересно проверить, насколько фильм отличается от литературного первоисточника. Театральные постановки тоже в этом помогают», — сказал глава РКС.
Одной из причин снижения интереса к чтению Степашин назвал подорожание книг после того, как на них распространили НДС.
«С 2022 года цены на книги подскочили на 60−70%. Самые обычные стоят сегодня 500−600 рублей, хорошие издания — 2,5−3 тысячи. Плюс закрываются книжные магазины. У нас ведь книжный платит за аренду столько же, сколько водочный. Это неправильно, и государству тут есть над чем подумать», — заключил Степашин.
