Что можно и нельзя делать в день Вадима Ключника 22 апреля на Ляльник

Собрали приметы и запреты на 22 апреля, когда отмечают день Вадима Ключника.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 22 апреля вспоминает святых Вадима и Евпсихия. В народе принято отмечать день Вадима Ключника. Так, в названную дату ходили к родникам, чтобы их почистить, а затем набирали воду — она считалась целительной.

Также есть еще одно название у праздника — Ляльник, названном в четь богини Лели, которая олицетворяет красоту, весну, любовь.

Что нельзя делать 22 апреля.

Запрещено подметать веником пол. Предки верили, что из дома можно вымести и благополучие, и здоровье. Не следует много спать, так как можно проспать свое счастье. А еще в названную дату нельзя красить волосы. Подобным, как считалось, можно навлечь большие неприятности.

Что можно делать 22 апреля.

По традиции, в названную дату обязательно ходили к родникам. Их чистили, а затем набирали воду, которой потом умывались и пили. Считалось, что 22 апреля вода из родников целительная.

Согласно приметам, красные облака предупреждают про сильный ветер. Если же туман, ветер и иней, то лето выдастся урожайным.

