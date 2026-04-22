Что можно и нельзя делать в день Вадима Ключника 22 апреля на Ляльник

Православная церковь 22 апреля вспоминает святых Вадима и Евпсихия. В народе принято отмечать день Вадима Ключника. Так, в названную дату ходили к родникам, чтобы их почистить, а затем набирали воду — она считалась целительной.
Также есть еще одно название у праздника — Ляльник, названном в четь богини Лели, которая олицетворяет красоту, весну, любовь.
Что нельзя делать 22 апреля.
Запрещено подметать веником пол. Предки верили, что из дома можно вымести и благополучие, и здоровье. Не следует много спать, так как можно проспать свое счастье. А еще в названную дату нельзя красить волосы. Подобным, как считалось, можно навлечь большие неприятности.
Что можно делать 22 апреля.
По традиции, в названную дату обязательно ходили к родникам. Их чистили, а затем набирали воду, которой потом умывались и пили. Считалось, что 22 апреля вода из родников целительная.
Согласно приметам, красные облака предупреждают про сильный ветер. Если же туман, ветер и иней, то лето выдастся урожайным.
