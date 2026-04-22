Народный календарь. Почему 25 апреля нужно ходить по лесу с осторожностью

Православные 25 апреля вспоминают Василия Парийского, которому молились о силе и храбрости, а также об избавлении от болезней. В VIII веке он служил епископом в городе Пария, считался сторонником иконопочитания и пал жертвой иконоборческих гонений в Византии.

На Руси эту дату прозвали Василием Парильщиком. В народе по этому поводу говорили: «На Василия весна землю парит». В старину в этот день было принято ходить в баню — считалось, что таким образом можно обрести крепкое здоровье.

Среди охотников существовало поверье, что в эту дату медведь, вышедший из берлоги, прячется в кустах. Поэтому 25 апреля по лесу нужно ходить с особой бдительностью.

Считалось также, что на Василия Парильщика нельзя выносить мусор, иначе из дома можно «вынести» и счастье. Кроме того, в эту дату лучше не надевать грязную одежду, иначе старые неприятности никогда не покинут. А если не заправить постель, то может произойти измена. Не стоит также заводить в этот день знакомства, так как новые люди могут оказаться лжецами.

Приметы погоды:

Верба зацвела — лето будет жарким.

Много паутины — год будет урожайным.

Распускающаяся черемуха обещает тепло в ближайшее время.

Пчелы летают — жди солнечных дней.

Именины отмечают: Матвей, Сергей, Марфа, Анфиса, Василий, Галактион, Давид, Иван, Мария.