Что можно, а что нельзя делать на Вадима Ключника 22 апреля 2026

Встаньте на заре. Считалось, что тот, кто проспит до обеда, может «проспать свое счастье» и задать вялый ритм всему году. Сходите к роднику (или откройте кран с умом). Идеально — найти природный источник. Если его нет, подойдет и вода из-под крана, но мысленно отнеситесь к ней как к дару природы. Умойтесь и выпейте глоток. Родниковая вода в этот день смывает хвори, сохраняет молодость и придает сил перед полевыми работами. Бросьте монетку в воду. Серебряная или любая мелкая монета, брошенная в источник, — это плата за удачу. Примета гласит: если монетка не утонет (или вы загадаете желание от чистого сердца), оно сбудется в ближайший год. Напоите скотину (если она у вас есть). Животные, напившиеся «вадимовской» воды, будут здоровы и принесут хороший приплод. Помолитесь. Мученику Евпсихию молятся о мужестве и защите от врагов, а преподобномученику Вадиму — об укреплении веры и терпении в трудностях.