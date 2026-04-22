Ленин жил? Ленин жив! Как в России живётся однофамильцам вождя большевиков

Ленин в России — это не только памятники, школьные параграфы и споры о прошлом. Для одних это часть истории страны, для других — фамилия, с которой нужно жить каждый день: показывать паспорт, знакомиться, устраиваться на работу, шутить в ответ на одни и те же вопросы и иногда буквально оказываться в центре анекдота. Ко дню рождения Владимира Ленина Life.ru поговорил с тремя его однофамильцами — из Петербурга, Казани и Москвы. Выяснилось, что фамилия до сих пор работает как социальный триггер: кто-то мгновенно улыбается, кто-то не верит, кто-то начинает шутить про броневик, а кто-то проверяет документы внимательнее обычного.