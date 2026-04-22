Следствие плели: лучшие российские детективные процедуралы

Список из 100 самых популярных сериалов 2025 года, согласно анализу «Медиалогии», продемонстрировал как преданность зрителей франшизам, так и их интерес к неординарным новинкам. Кроме того, он показал спрос на жанровое разнообразие. «Известия» уже рассказывали о лучших сюжетах, посвященных лихим десятилетим. А теперь на основе Российского рейтинга сериалов собрали топ-5 детективных процедуралов, где каждая новая серия посвящена новому делу.
«След», 3-е место.
Режиссер: Юрий Харнас. В ролях: Ольга Копосова, Владимир Ташлыков, Антон Возмищев, Владимир Фисенко, Анна Данькова, Кирилл Быркин, Ольга Зейгер, Руслан Сасин, Сергей Коваленко, Юлия Вайшнур, Александр Котов.
Криминальный детектив о сотрудниках вымышленной Федеральной экспертной службы (ФЭС) без преувеличения — народный хит. Это не только один из главных долгожителей на отечественном экране (он выходит с 2007 года), но и самый популярный российский сериал в рейтинге «Медиалогии» в топ-100 за 2025 год. На его счету больше 3,5 тыс. эпизодов, в каждом из которых криминалисты, используя новейшие технологии, доказывают, что даже самые хитрые преступники оставляют следы. Преданы проекту и зрители, и актеры — звездный костяк в команде с самого начала.
— Была очень правильно подобрана команда — и режиссерская, и сценарная, и актерский состав. Это главные составляющие, которые работают без сбоя уже почти 19 лет, — объяснил успех Владимир Ташлыков, который исполняет роль Николая Круглова. — Во-вторых, ниша, которую мы заняли, была свободна. Все эти технологии, которые развивались на протяжении этих лет, были в новинку. А мы окунулись в эту область, начали показывать людей, которые этим занимаются, стали говорить на их языке. Для нас это было ново и очень интересно.
Где смотреть: Пятый канал, Wink.
«Тайны следствия», 19-е место.
Режиссер: Максим Демченко. В ролях: Анна Ковальчук, Вячеслав Захаров, Сергей Юшкевич, Сергей Перегудов, Алексей Комашко, Ольга Павловец.
«Тайны следствия» — еще один пример долголетия в эфире. Только его сюжет рассказывает уже о буднях работников прокуратуры. Главная звезда ведомства — следователь Мария Швецова в исполнении Анны Ковальчук. В компании коллег она продолжает распутывать запутанные убийства, ограбления и похищения людей. Ставку создатели делают не только на процедурал, но и на любовную линию.
Где смотреть: платформа «Смотрим».
«Метод», 20-е место.
Режиссер: Юрий Быков. В ролях: Константин Хабенский, Анна Савранская, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Эльдар Калимулин, Егор Кенжаметов, Анна Банщикова, Снежана Самохина, Игорь Черневич.
Премьера детектива о неординарном следователе Меглине в исполнении Константина Хабенского, который использует особый метод поиска серийных убийц, состоялась в 2015 году. И только в 2025-м он вернулся с третьим сезоном. Теперь герой, у которого, кажется, с самим собой не всё в порядке, действует не в компании Есени (Паулина Андреева), а собирает вокруг себя что-то вроде отряда самоубийц. Это восемь маньяков, которые получили второй шанс и, зная, как мыслит преступник, ловят себе подобных.
— Вы знаете, прошло много времени между первым и вторым сезонами «Метода». Паузы были ровно по пять лет. Убеждать меня, особенно Юрию Быкову, не надо было. Он просто позвонил и сказал, что знает, как перезапустить этот проект. Я спросил: «Точно знаешь?» — «Точно знаю!» — «Всё, вперед!», — рассказывал Константин Хабенский «Известиям». — Он человек, который пишет, фонтанирует, фантазирует. У меня к Юрию Быкову нет вопросов. Он сказал в двух словах, что это будет история Меглина в направлении некой команды, которую он собирает вокруг себя. Точнее, это его попытка сохранить людям со страшным детством хоть какую-то жизнь.
Где смотреть: «Кинопоиск».
«Великолепная пятерка», 29-е место.
Режиссеры: Семён Копылов, Андрей Голубев, Алексей Красноцветов. В ролях: Павел Григорьев, Андрей Горбачев, Алексей Красноцветов, Егор Кутенков, Нодар Джанелидзе, Константин Гришанов.
Сюжет переносит в Петербург, где опера «убойного» отдела Петровского РОВД каждый день наказывают преступников. Команда действует под руководством подполковника Андрея Голованова — человека с юмором и богатым прошлым. На их счету расследования самых загадочных убийств: топ-менеджера, чье тело находят на собственной могиле — он уже несколько лет считался мертвым; горничной в старом отеле, убийцей которой может быть маньяк-подражатель; и медработниц, против которых использовали неизвестный яд.
Где смотреть: Пятый канал.
«Подслушано в Рыбинске», 33-е место.
Режиссер: Петр Тодоровский. В ролях: Тимофей Трибунцев, Антон Васильев, Рузиль Минекаев, Михаил Кремер, Варвара Володина, Юлия Хлынина, Сергей Дьяков.
«Подслушано в Рыбинске» — не классический процедурал. Действие разворачивается в маленьком городке, где все друг с другом связаны, так что истории преступлений не могут быть независимы друг от друга. Происходящее вообще окутано мистикой. В центре сюжета уставший от жизни и с энтузиазмом выпивающий журналист Юра, который вдруг становится обладателем дара — начинает предвидеть убийства и каждую серию пытается предотвратить новое (не всегда успешно). Сами создатели определяют жанр как иронический детектив.
Где смотреть: Premier и Start.