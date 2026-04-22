Следствие плели: лучшие российские детективные процедуралы

— Вы знаете, прошло много времени между первым и вторым сезонами «Метода». Паузы были ровно по пять лет. Убеждать меня, особенно Юрию Быкову, не надо было. Он просто позвонил и сказал, что знает, как перезапустить этот проект. Я спросил: «Точно знаешь?» — «Точно знаю!» — «Всё, вперед!», — рассказывал Константин Хабенский «Известиям». — Он человек, который пишет, фонтанирует, фантазирует. У меня к Юрию Быкову нет вопросов. Он сказал в двух словах, что это будет история Меглина в направлении некой команды, которую он собирает вокруг себя. Точнее, это его попытка сохранить людям со страшным детством хоть какую-то жизнь.