Выдать нельзя влюбиться: комедию времен Французской революции представят в Москве

Один из старейших балетов классического репертуара — «Тщетная предосторожность» Луи Герольда — возвращается на столичную сцену. Впервые его показали в Бордо всего за две недели до взятия Бастилии. 23 апреля свою версию спектакля представит труппа «Кремлёвского балета». Над постановкой работала заслуженная артистка России, лауреат «Золотой маски» Юлиана Малхасянц. Премьера пройдет в Государственном Кремлёвском дворце. Партию Тетушки Симонны исполнит премьер труппы Михаил Евгенов — роль, которую на сцене Михайловского театра долгие годы исполнял Николай Цискаридзе. «Известия» побывали на репетиции и рассказывают, как сегодня звучит эта старинная комедия.
Балет-ровесник Великой французской революции.
Легкая и остроумная история любви Лизы и Колена, которым мешают сословные условности, рассказана языком классического танца. «Тщетная предосторожность» считается одним из старейших балетов, сохранившихся в академическом репертуаре. Его создатель — французский хореограф Жан Доберваль. Первоначально спектакль назывался «Балет о соломе, или От худа до добра всего лишь один шаг». Премьера прошла в Бордо 1 июля 1789 года. Неслучайно постановку называют ровесницей Великой французской революции. Спустя две недели после первого показа была взята Бастилия.
Старинный спектакль в новом прочтении появился в репертуаре «Кремлёвского балета» благодаря случаю. Его главный балетмейстер Александра Тимофеева посмотрела постановку Красноярского театра оперы и балета «Катарина, или Дочь разбойника». Эта работа Юлианы Малхасянц в 2022 году покорила Большой театр и «Золотую маску». Балет был в конкурсе и по праву завоевал три престижные награды. Александра Тимофеева обратилась к Юлиане Малхасянц и предложила ей сделать нечто подобное с «Кремлевским балетом».
— Предложение поставить «Тщетную предосторожность» я расценила как вызов, — поделилась Юлиана Малхасянц. — Не всякий возьмется за постановку комедийного балета. Мне дали полную свободу, и мы с командой окунулись в самую старину. Фундаментом стала работа с музыкальной партитурой Луи Герольда.
Известный хореограф Юрий Бурлака передал Малхасянц нотный материал, который прежде целиком не ставился в России. Музыка из старинной партитуры прозвучит на премьере в Кремле впервые. Так же, как и фрагменты из недописанных балетов французского композитора Луи Жозефа Фердинанда Герольда, которыми дополнили спектакль. Работа над музыкальной частью стала отдельным исследованием.
— Нам показалось недостаточно музыки, написанной Герольдом, — рассказывает автор музыкальной концепции Ольга Соколова. — Тогда возникла идея дополнить партитуру фрагментами из его малоизвестных и незавершенных сочинений.
В электронной библиотеке Petrucci нашли наброски к балетам «Лидия», «Спящая красавица», «Деревенская свадьба», «Сомнамбула». По сути, это лишь эскизы, по которым восстанавливали авторский замысел.
Из найденного материала сформировали «банк тем», который затем адаптировали под драматургию спектакля. Оркестровку заново создал композитор Владимир Качесов. В результате появились новые музыкальные эпизоды, в том числе вариации Тетушки Симонны, Жюли и Колена.
Постановка решена как балет-феерия. На сцене — пышные юбки, бархатные сюртуки и яркие шляпы (художник по костюмам Наталья Земалиндинова), масштабные живописные декорации народного художника России Вячеслава Окунева.
Весь спектакль выдержан в эстетике старого театра. Сценографу Окуневу хотелось вернуть зрителя во времена, когда они видели в спектаклях классически выполненные декорации, с хорошей живописью деталей на сетке. Этот театр уходит, мастеров практически не осталось.
Сцена обрамлена золоченным багетом. Такой прием собирает огромную сцену Кремлевского дворца до необходимого хореографу-постановщику объема. Каждую сцену предваряет старинная гравюра, которую выводят на экран. Перед зрителями полотно из сельской жизни французской провинции.
Танцы в сабо и Тетушка в юбке.
Главные партии в спектакле исполняют солисты «Кремлевского балета». Роль Лизы — Дарья Канделаки, ее возлюбленного Колена — Эдгар Егиазарян. Незадачливого жениха Алена — Петр Горбунов, девочку Жюли — Полина Агеева. Если сейчас женские партии в балете исполняются на пуантах, то в истории постановок «Тщетной предосторожности» прежде была и редакция, где все герои танцевали в ботиночках. Это было сделано намеренно, чтобы сохранить дух старины. В постановке «Кремлевского балета» хореографы оставили одну сцену с танцем саботьеров, где крестьяне танцуют в сабо.
А вот кто даже не примеряет пуанты, так это Симонна. Она — зажиточная фермерша, скряга, мечтающая выгодно выдать замуж свою дочь Лизу за Алена, сына богатого мельника Тома. Но девушке по сердцу бедный крестьянин Колен. Партию Симонны по традиции исполняют мужчины. Многие театралы помнят этот образ Николая Цискаридзе на сцене Михайловского театра. В спектакле «Кремлевского балета» в роли строгой Симонны предстанет премьер труппы, заслуженный артист России Михаил Евгенов.
Еще одна находка постановщиков: в либретто появилась новая героиня — девушка с веснушками по имени Жюли. Она под стать легкомысленному Алену, который тоже не горит желанием жениться на Лизе по настоянию отца. Ему бы бабочек ловить.
Финал в духе классических балетов Мариуса Петипа — с большим свадебным дивертисментом. Постановка дополнена четвертой картиной: действие переносится к городской ратуше, откуда Лиза и Колен выходят уже супругами. Одним из эффектных решений стал танец с лентами: розовые и голубые они спускаются сверху, и танцовщики переплетают их, создавая узор, символизирующий семейные узы.
Премьерный спектакль «Тщетная предосторожность» представят 23 апреля и 28 мая на сцене Кремлёвского дворца.