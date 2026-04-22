Выдать нельзя влюбиться: комедию времен Французской революции представят в Москве

Главные партии в спектакле исполняют солисты «Кремлевского балета». Роль Лизы — Дарья Канделаки, ее возлюбленного Колена — Эдгар Егиазарян. Незадачливого жениха Алена — Петр Горбунов, девочку Жюли — Полина Агеева. Если сейчас женские партии в балете исполняются на пуантах, то в истории постановок «Тщетной предосторожности» прежде была и редакция, где все герои танцевали в ботиночках. Это было сделано намеренно, чтобы сохранить дух старины. В постановке «Кремлевского балета» хореографы оставили одну сцену с танцем саботьеров, где крестьяне танцуют в сабо.